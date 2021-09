Sanremo, Colapesce e Dimartino al DopoFestival? Adesso parla Amadeus

Colapesce e Dimartino, saranno loro i conduttori del DopoFestival di Sanremo 2022? Dopo le indiscrezioni arrivano le parole di Amadeus

Colapesce e Dimartino sono una delle grandi rivelazioni del Festival di Sanremo 2021 targato Amadeus. Il duo con la loro Musica leggerissima ha strappato i consensi di tutti, pubblico e critica, e la loro melodica è stata canticchiata per mesi e mesi, anche quando ci siamo ritrovati tutti, a rimanere ancora a casa, per via della pandemia.

E proprio su di loro, secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, il direttore artistico del Festival della canzone italiana avrebbe scommesso per il DopoFestival. Il duo siciliano al timone dell’appuntamento della notte che va in onda al termine di ogni serata della kermesse canora.

Sempre secondo il sito dedicato alle anticipazioni televisive, i due cantanti non avrebbero ancora risposto, specificando però, che i tempi per una possibile firma del contratto ci sono. Dopo questa bomba mediatica, però, arriva Amadeus che dice la verità su Instagram. Lui che non è avvezzo ai social, questa volta, si è visto “costretto” a dire la sua. Scopriamo quali sono state le sue parole.

Sanremo, la verità sul DopoFestival: mazzata di Amadeus

I fan di Colapesce e Dimartino sprizzavano già gioia da tutti i pori per la possibilità di vedere i due cantanti nel cast del Festival di Sanremo, e nello specifico, al timone del DopoFestival. Ma ci ha pensato il direttore artistico della manifestazione, Amadeus, a chiarire tutto.

In una Instagram Story, il conduttore ha smentito del tutto l’indiscrezione lanciata ieri da TvBlog, sottolineando che non c’è stata nessuna proposta per Colapesce e Dimartino per il DopoFestival di Sanremo 2022.

Amadeus, ha aggiunto, inoltre, che la kermesse canora non avrà il DopoFestival come è stato già per l’edizione 2021, per via dell’emergenza sanitaria in corso. Il conduttore ha ribadito che non c’è stato nessun contatto tra lui e il duo siciliano nelle ultime ore e tantomeno nessun accordo.

Per ribadire il concetto, Amadeus ha riportato l’anticipazione di Dagospia che spiega che il DopoFestival non si farà corredata dall’#questaèvera.