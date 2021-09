Anna Tatangelo, nel corso di questa lunghissima estate 2021, ha infuocato anche il mondo dei social con le sue fotografie da arresto cardiaco.

L’estate 2021, per Anna Tatangelo, sarà sicuramente indimenticabile. La cantante è stata ingaggiata da Mediaset per sostituire il programma domenicale di Barbara D’Urso. Da settembre parte infatti ‘Scene da un matrimonio’. Questa trasmissione non è inedita: nel corso degli anni è stata spesso parte integrante del palinsesto.

Come se non bastasse, la nativa di Sora ha trova anche un nuovo amore dopo la turbolenta rottura con Gigi D’Alessio. Come testimoniato dagli scatti rubati e dalle fotografie postate sui canali social, l’artista laziale ha intrapreso una relazione con il napoletano Livio Cori. Anna, infine, ha pubblicato fotografie meravigliose rendendo la temperatura ancora più incandescente di quella che è stata.

Anna Tatangelo, outfit da infarto: forme in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dayane Mello, su le mani al cielo e non solo: si vede proprio tutto. “Un duo perfetto” – FOTO

Anna, tramite il suo profilo Instagram, ha deciso di mostrare uno dei suoi outfit per queste sere caldissime. Il completo scelto dalla cantante copre decisamente ben poco. Il suo seno esplosivo è come al solito in bella mostra: il décolleté della Tatangelo ha pochi eguali nel mondo.

Anche le sue gambe sono completamente scoperte: lo stacco di coscia è imperioso e fa perdere la testa ai fans. Ogni singolo contenuto che la 34enne piazza in rete fa sognare la lunghissima platea di ammiratori e di seguaci. Lo scatto in questione, ad esempio, è stato “capace” di conquistare ben 136mila likes. I complimenti per lei ormai si sprecano e talvolta gli utenti esagerano e utilizzano anche un linguaggio colorito.

NON PERDERTI ANCHE –> Barbara D’Urso, l’intervista choc che spiazza tutti: “Non lo facevo da tanti anni…”

Fare un giro nel profilo di Anna è un’esperienza più unica che rara. La cantante non ha mai condiviso una fotografia che non sia piaciuta ai fans. Ogni singolo scatto lascia sempre tutti a bocca aperta.