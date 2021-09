Andrea Delogu ha condiviso una serie di scatti incredibili dalla Mostra del cinema di Venezia. La sua bellezza ha incantato il web.

Capelli rossi, fascino magnetico, talento da vendere. Andrea Delogu ha stupito il web con i suoi ultimi scatti condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 446mila follower. Il suo feed è una raccolta di scatti dalla sua vita personale e lavorativa accomunati dalla sua bellezza e della sua personalità vulcanica.

La conduttrice come molti vip è sbarcata in questi giorni a Venezia per prendere parte alla Mostra del cinema, alla sua 78esima edizione. In Laguna è stata impegnata in un importante compito che l’ha vista ieri sera alla guida della serata dedicata al Premio Campiello, trasmessa su canale 5. Per l’occasione ha sfoggiato un look incredibile, mostrato poi anche sui suoi social.

Andrea Delogu in blu fa sognare: fascino travolgente

