Carlo Conti e Vanessa Incontrada, quel retroscena “bollente” che accese la passione

Carlo Conti è tornato a parlare ai microfoni di un quotidiano di gossip, svelando un rovente precedente con Vanessa Incontrada: i dettagli.

Il conduttore di Rai 1, Carlo Conti, pronto per tuffarsi in una nuova avventura di “Tale e Quale show” ha rotto il silenzio e svelato un precedente unico nella storia della tv.

Nell’appello dei suoi desideri son finite tante donne, tra cui non fa eccezione la bella e simpaticissima conduttrice, Vanessa Incontrada. Nel mentre impazzano i preparativi per la prossima avventura televisiva, il menù del giorno propone ai fan del presentatore fiorentino un “piatto” succulento e assai “bollente”.

Si tratta di un precedente, risalente alle scorse edizioni televisive di uno dei palinsesti più seguiti dagli italiani. Una scorpacciata di musica, intrattenimento per il pubblico e simili hanno coinvolto persino i protagonisti sul palcoscenico delle grandi occasioni.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e cosa c’entrano “Re” Carlo con la vip spagnola più esemplare e solare della tv

Carlo Conti e Vanessa Incontrada, quella notte indimenticabile… I dettagli

Il grande ritorno in tv di uno dei palinsesti musicali più accesi e seguiti dagli italiani rispolvera ricordi piuttosto intimi, tra i moderatori dell’evento.

Davanti ai riflettori ci finisce il grande e inossidabile, Carlo Conti, protagonista di un retroscena “hard” con la splendida, Vanessa Incontrada. I due volti della tv fanno “coppia fissa” da dieci edizioni consecutive al “Seat Music Awards 2021”.

Prima di rituffarsi sul grande schermo per un settembre di “fuoco”, Carlo ha preso la parola in un’intervista ai microfoni di “TelePiù” e ha svelato un retroscena piuttosto intimo. Dopo un anno sabbatico a causa della pandemia, il palcoscenico della grande musica torna a riempirsi dei suoi protagonisti.

Quest’anno, nel teatro de “L’Arena di Verona” assisteremo ai classici colpi di scena. Sul palco saliranno diversi nuovi volti dello spettacolo, a partire da Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, passando per Fiorella Mannoia, il Volo e Ligabue.

Il parterre di co-conduttori invece rinfoltirà la rosa di personaggi come Maria De Filippi e Alessandro Siani, che muoveranno l’evento in compagnia dell’inossidabile duo, Conti-Incontrada”.

Proprio il presentatore fiorentino ha voluto aprire una parentesi piuttosto scottante e clamorosa per gli addetti che prenderanno parte al “Seat Music Awards” 2021.

La classica spontaneità di Vanessa, alle prime edizioni del programma si confuse con il richiamo della passione. “Quella volta mi diede un besito sulla bocca e…” tuona Carlo Conti che colse l’attimo, arrossando persino le guance, nonostante la carnagione.

Insomma se per “Re” Carlo non fu un “colpo di fulmine” poco ci mancava… Un’avventura che si era portato dentro per tanto tempo, senza svelare dettagli, ma che alla luce delle sue parole, a distanza di dieci anni riesce a far ancora molto rumore.