Recentemente il cantante non ha esitato nel rispondere a una domanda diretta sulla sua relazione con Giulia, in molti fan non stanno più nella pelle.

L’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile è sbocciato durante la loro partecipazione ad “Amici 20” e la liaison è continuata anche quando i due hanno lasciato il programma tv di Canale Cinque.

Rispettivamente medaglia d’argento e d’oro, la giovane ha però affermato che in parte il premio sarebbe stato merito anche del suo fidanzato: “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”, ha dichiarato la ballerina.

Ai fan, però, non sfugge proprio niente e qualcuno ha notato che Sangiovanni sta lavorando con una giovane artista, Santa Manu, sua spalla destra nel tour in cui è impegnato in queste settimane. In molti si sono chiesti, vista la complicità tra i due, se il cantante sta tradendo Giulia.

Ci ha pensato proprio Giulia a mettere a tacere le critiche, replicando sui social: “Lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio (…) Lasciateci stare”. Cosa ne pensa invece Sangiovanni?

Sangiovanni si sbilancia: “Non è mai troppo presto per il matrimonio…”

La loro giovane relazione ha intenerito moltissimi fan del programma di Maria De Filippi e continua a far sognare dopo diversi mesi.

Non solo tenere foto scattate insieme ma anche messaggi d’amore rilasciati durante le numerose interviste rilasciate. L’ultima a cui ha risposto Sangiovanni a Radio Italia ha scavato proprio nei sentimenti del cantante chiedendo come va al momento questa favola con Giulia:

“Quando mi chiedono di sposare Giulia Stabile rispondo dicendo che non è mai presto per l’amore”, un commento provocatorio che ha lasciato non pochi senza parole.

A DiPiùTv Giulia, invece qualche settimana prima, aveva rilasciato una dichiarazione di tutt’altro parere:

“Mi sembra prematuro parlare di convivenza, siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo. Tra l’altro la sua base è soprattutto Milano, la mia è Roma”. Non ci resta che attendere per capire come evolverà la storia tra i due.