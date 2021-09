Demi Moore incanta Venezia, in bianco è un colpo al cuore: lato A esplosivo – FOTO

L’attrice per il suo défilé nella città lagunare ha optato per un look magnifico che ne esaltava il fisico statuario e perfetto.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è da sempre considerata una delle cerimonie di premiazione più importanti del circuito.

Nonostante quest’anno i partecipanti abbiano dovuto rispettare rigide regole anti Covid, la chermesse ha potuto comunque svolgersi in tutta la sua magnificenza, arricchita anche dalla presenza di star internazionali del calibro di Demi Moore.

L’attrice 58enne, madre di tre figlie avute dall’attore Bruce Willis – Rumer Glen (1988), Scout LeRue (1991) e Tallulah Bell (1994) – è ancora oggi una delle stelle più belle del firmamento con la sua urea magnetica e il viso d’angelo che incanta e seduce allo stesso tempo. Vediamo il suo abito per il Red Carpet.

Demi Moore affascina la Laguna con un fisico stratosferico, un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Sembra che per lei gli anni non passino mai visto il suo fisico tonico e le curve in primo piano che prendono il sopravvento sulla sua figura esile. Per il suo défilé veneziano Demi Moore ha optato per un due pezzi bianco gonna a corolla fasciata in vita e un top scollatissimo legato con vari lacci in vita.

Gli occhi erano solo su di lei e il seno esplosivo che emergeva dal corpetto striminzito che con tanta enfasi ne racchiudeva le grazie più femminili. Capelli sciolti lasciati liberi sulle spalle per donarle ancora più grazia e leggerezza, sorriso contagioso e un portamento regale innato.

Migliaia i commenti e i like a corredo degli scatti postati in occasione dell’evento, dove appare affiancata anche da due uomini che fingono goliardicamente di baciarle il seno. La didascalia infatti spiega: “Out with the Girls at the Women in Film event last night 😜”, ovvero “Fuori le ragazze”. Ancora una volta l’attrice ha incantato il suo pubblico.