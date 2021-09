Kasia Smutniak suscita l’interesse dei fan, in positivo o negativo tutti hanno qualcosa da dirle, questa volta però piove qualche critica in più.

Kasia Smutniak è una bellissima attrice, probabilmente è una delle attrici più apprezzate nel mondo cinematografico. Le sue interpretazioni hanno arricchito moltissimi film ed i risultati sono stati davvero soddisfacenti.

Per quanto sia una persona estremamente professionale ogni tanto viene criticata ed il motivo è sorprendente. Kasia è una persona estremamente riservata, tende a non spiattellare in giro a destra e sinistra la sua vita privata ma ad ogni modo sappiamo che qualcosa dentro di lei è cambiato per sempre, quando ha perso in un incidente il primo vero amore della sia vita.

Pietro Taricone (ex concorrente del “Grande Fratello”) era padre di sua figlia Sophie, era perchè è morto in un incidente con il paracadute nella notte del 29 giugno del 2010. Kasia lo amava tantissimo, insieme avevano fatto progetti e sogni, ma purtroppo il destino ha voluto che si schiantasse al suolo e che per lui quello fosse l’ultimo lancio.

Kasia criticata per essere troppo spesso…malinconica

Kasia è una donna di successo, si è guadagnata un podio sul tetto del mondo per la sua tenacia, la sua bravura, la sua voglia di fare e fare bene. Spesso si mostra scostante e a tratti sciatta o comunque non attenta all’outfit, ai capelli o al trucco. Così come gli scatti di ieri sera a Venezia, in gondola si gode il tramonto con sguardo quasi assente.

Alcuni fan la criticano non tanto per come si mostra ma per il fatto che sia sempre malinconica e triste, spessissimo sotto i suoi scatti imbronciati e quasi senza espressione si legge “Ma non sei mai felice?” oppure “Ma fallo un sorriso che hai tutto dalla vita” o ancora “Persone meno fortunate di te sorridono di più, ma che hai?”.

Kasia non ha mai risposto alle critiche, probabilmente è solo un suo modo di esprimersi e si mostra velata da un’aura di tristezza. Ad ogni modo anche se con il broncio non perde mai la sua bellezza.

Kasia resterà sempre e comunque una delle donne più belle e talentuose nel mondo del cinema.