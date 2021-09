La bella hostess Laura D’Amore ha condiviso una foto su instagram in bikini che fa letteralmente impazzire il web, che schianto

Laura D’Amore è la hostess più famosa e sexy d’Italia, i suoi scatti su instagram fanno impazzire il web. La influencer e hostess pugliese è sensuale e bellissima, occhi azzurri, bionda e forme prorompenti. I commenti sotto le sue foto sono moltissimi:”Sensazionale babe”, “La classe è classe, complimenti di vero cuore”, “Sei una figa pazzesca e hai un fisico stupendo”.

LEGGI ANCHE>>>“Era inevitabile…” Le Donatella: occhio al movimento, le meraviglie sono in bella vista – VIDEO

Laura D’Amore conquista il popolo di instagram con la sua sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Mai vista una così”. Eleonora Incardona non si rassegna alla fine dell’estate: bikini esagerato e forme in bella mostra – FOTO

La D’Amore conquista tutti con la sua bellezza e sensualità. Su instagram conta 820 mila followers che l’adorano. Lei è la hostess più famosa d’Italia. Non è facile incontrare una hostess così bella. Eppure se vi capita un volo di linea Catania e qualche altra località potreste incontrarla. La hostess durante un’intervista dice di non sentirsi affatto la più bella hostess in Italia. Ritiene più che altro che la bellezza non si debba limitare solo all’aspetto estetico ma bensì al portamento e al modo di porsi, oltre che ad altre qualità. Inoltre lei non è certo solo un bel viso perché è laureata in Marketing e pubblicità e successivamente ha anche conseguito un Master in Pubblicità ed Eventi.

Afferma che l’Università secondo lei serve più che altro come formazione personale sulla cultura. E che nel suo lavoro non le torna particolarmente utile se non per le selezioni che l’hanno portata a fare questo mestiere. Per lei fare l’assistente di volo è sempre stato il sogno nel cassetto. Ma il cinema è il suo secondo sogno. Le piacerebbe fare carriera nel mondo dello spettacolo come conduttrice per programmi di viaggio o design, ma non sa se riuscirebbe a rinunciare al suo lavoro di assistente di volo. Nel tempo libero ama praticare sport come beach tennis o paddle e poi recentemente si è appassionata anche la fotografia.

Afferma poi che per strada e sull’aereo spesso le persone la riconoscono e a lei fa molto piacere questa piccola notorietà. Si ferma a parlare con queste persone tante volte. In questo momento la sua carriera è ad una svolta, tutto potrebbe cambiare. Lei in ogni caso è soddisfatta di quello che per il momento ha ottenuto.