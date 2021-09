Love is in the Air ci aspetta domani con nuovi scenari: Eda e Serkan, che si sono lasciati oramai diverse settimane fa, di recente si sono avvicinati nuovamente

Love is in the Air è giunto già al terzo episodio di questa settimana. Eda ha perso la scommessa con Serkan e adesso è costretta a concedergli una cena in una delle città più romantiche del mondo. Intanto loro due condividono un momento davvero molto intenso. Serkan non ha più intenzione di nascondersi dietro ad un dito con Eda, dopo tutto quello che è successo tra di loro, sa di non avere molte possibilità quindi ha intenzione di sfruttarle tutte al meglio.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda e Serkan vivono un momento molto romantico, e l’architetto decide di approfittare per dichiarare amore alla sua ex fidanzata che non ha mai dimenticato in tutto questo tempo. Sono settimane che non stanno più insieme e non ce la fa più a vivere senza di lei. Adesso sta ad Eda decidere se dare una seconda possibilità a Serkan o lasciarlo andare per sempre. Nel frattempo, in azienda arriva un nuovo socio: stiamo parlando della nonna di Eda. Questo nuovo arrivo spiazza tutti, in particolar modo la giovane paesaggista che si scaglia contro sua nonna, arrabbiata come una furia. Eda non ha un buon rapporto con sua nonna, dopo tutti i trascorsi che ci sono stati durante gli anni in cui i suoi genitori sono morti.

Serkan ferma Eda, allontanandola da sua nonna e dicendole di non sprecare energie per fare questo. Lei però è davvero arrabbiata per questa situazione, non si aspettava una intromissione del genere nella sua vita.