Eleonora Daniele, il retroscena che nessuno conosce: “Mi è capitato”

Eleonora Daniele sta per tornare su Rai1 con il programma “Storie italiane”, nell’attesa ha confessato alcuni particolari a Dipiùtv

“Storie italiane” è alle porte, lunedì 13 settembre inizierà una nuova stagione guidata da Eleonora Daniele, in onda ogni mattina su Rai1.La conduttrice non vede l’ora di tornare in quello studio dove tutti i giorni condivide con il pubblico tante storie e fatti che non possono rimanere nascosti.

Ha dei colleghi eccezionali che non lasciano nulla al caso ed è per questo che i telespettatori sono sempre lì ad ascoltare e vedere cosa succede. La Rai ha riconfermato il programma, visto il numero di ascolti e share della scorsa edizione. La Daniele ha toccato picchi mai visti prima.

Eleonora Daniele, il retroscena sul passato

Nonostante la bravura, il rispetto e la professionalità, chi lavora nel mondo del giornalismo sa quali rischi si incorrono soprattutto quando si affrontano temi delicati.

E’ quello che è successo a Eleonora Daniele, lo ha rivelato in un’intervista a Dipiùtv, la conduttrice è venuta a contatto con problematiche che l’hanno fatta preoccupare ma che per fortuna si sono risolte per il meglio.

“A volte, lo ammetto, ho paura: mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia – ha affermato – E’ successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro”.

Nonostante questo però “Storie italiane” continuerà a raccontare e a riportare fatti di cronaca e di attualità socialmente utili e nella prossima stagione si affronteranno temi legati all’infanzia, adolescenza, disabilità e violenza domestica.

Eleonora Daniele è pronta e dopo una pausa di qualche mese dove si è dedicata interamente a sua figlia, è il momento di tornare in studio. Il pubblico la attende e non vede l’ora di seguirla dal lunedì al venerdì su Rai1. Ormai è una garanzia, sia per gli autori che per i telespettatori appassionati.