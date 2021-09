“Mai vista una così”. Eleonora Incardona non si rassegna alla fine dell’estate: bikini esagerato e forme in bella mostra – FOTO

Eleonora Incardona. Instagram è il palco perfetto per la modella siciliana per mostrare la sua avvenenza senza limiti. I fan? Incantanti, non possono che apprezzare

Classe 1991, superata abbondantemente la soglia dei 505mila follower su Instagram, Eleonora Incardona è una delle influencer più gettonate del nostro paese.

Nata in Sicilia, precisamente a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, ha goduto inizialmente di una popolarità riflessa in quanto legata alla figura di un’altra conterranea molto famosa, Diletta Leotta, la talentuosa ed affascinante giornalista sportiva di DAZN.

La Incardona è stata legata sentimentalmente a Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della Leotta. L’uomo è uno stimato chirurgo estetico; il rapporto tra i due si sarebbe interrotto durante l’estate 2020.

LEGGI ANCHE>>>“Non c’è nulla da aggiungere” Ludovica Pagani lo spacco illegale. Ti ci perdi dentro – FOTO

Eleonora Incardona: nostalgia delle vacanze. Il bikini è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona, prima di ottenere successo sul web, aveva già cercato fama partecipando al celebre concorso di Miss Italia. Inoltre, un ulteriore passo nel mondo dello show business era stato fatto in qualità di concorrente del programma Mediaset “Veline“.

Su Instagram pubblica spesso post che la vedono testimonial di prodotti che marchi prestigiosi sono lieti di associare alla sua immagine. Inoltre, condivide sovente squarci della sua vita privata, degli hobby e delle passioni come quella che la vede addicted al golf. Lei stessa sottolinea nella descrizione nella sua bio questa sua caratteristica e non è raro vederla pubblicare delle foto con le mazze in mano mentre si allena.

L’ultimo post condiviso, però, lascia intravedere un sentimento nostalgico. La bella Eleonora ha trascorso le vacanze estive 2021 tra Forte dei Marmi (in Toscana), Sardegna e tra le spiagge lussureggianti di Marina di Ragusa, nella sua natia Sicilia. Ormai, però, è tornata alla quotidianità lavorativa che la vede impagnata nella città di Milano.

LEGGI ANCHE -> “Non è la Rai”, arriva finalmente l’assoluzione. Il giudizio con trent’anni di ritardo

Tuttavia, ha voluto rilasciare uno scatto dei mesi passati. Affascinante, seducente, con uno sfondo marino, indossa un bikini color caramello, come la sua pelle liscia e abbronzata. Sfoggia un sorriso disarmante e i fan sono catturati dalle curve sinuose, abbondanti e morbide che conquistano anche dietro un freddo schermo digitale.

“Sei uno splendore. Mai vista tanta bellezza” – scrive un utente tra i commenti. Difficile contraddirlo.