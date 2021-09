Ludovica Pagani sul red carpet sbalordisce tutti i presenti e il web, il vestito è da urlo e lo spacco esagerato. Che spettacolo

Ludovica Pagani sorprende tutti con il suo look strepitoso a Venezia78, il Festival del Cinema, l’evento più atteso dell’anno. Il web ogni volta non vede l’ora di scoprire gli outfit degli ospiti che sfileranno lungo la passerella.

In questa edizione le sorprese non sono mancate e sono tanti i vip che hanno sbalordito il pubblico con degli abbinamenti sensazionali.

Ludovica Pagani, lo spacco vertiginoso sul red carpet – FOTO

Tra i vip più seguiti c’è Ludovica Pagani che ha sfoggiato un abito strepitoso. Si è presentata sul red carpet con una vestito mozzafiato che ha lasciato il web senza parole.

“Eccociiii #venezia78 grazie a tutti i presenti e a voi come sempre.. a @luckyred per il meraviglioso film.. ad @armanibeauty per il trucco deva, @cotrilspa che come sempre mi accompagna in queste occasioni!”. Ha scritto l’influencer sempre attenta a curare i dettagli.

Il look è appariscente ma elegante e di classe: un abito nero le scende lungo il corpo fino a toccare terra, è di Amen, ha poi dei ricami argento sulla parte del corpetto fino ad arrivare alla vita. Lo spacco è vertiginoso ed arriva fino alla coscia. Armani Beauty ha curato il make-up, Cotril l’acconciatura, le scarpe sono di Giuseppe Zanotti.

“Non c’è nulla da aggiungere” si lascia andare qualcuno sotto al post che ha già conquistato centoventimila like e poi ancora “La più bella di tutte” e qualcun altro aggiunge: “Sua maestà Ludovica e il resto scompare”.

Anche quest’anno la Pagani ha fatto centro ed ha attirato l’attenzione di chiunque. Essere ospite al Festival non è da tutti se poi si aggiunge un look del genere è ancora più eccitante. L’influencer ha catturato i quasi tre milioni di follower che la seguono su Instagram.