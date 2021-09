Auto precipita dal cavalcavia in tangenziale: ex sindaco perde la vita

Nella serata di ieri, l’ex sindaco di Surbo (Lecce) ha perso la vita in un terrificante incidente stradale avvenuto sulla la tangenziale est di Lecce.

Terrificante incidente nella serata di ieri lungo la tangenziale est di Lecce. Un’auto, condotta da un uomo di 50 anni, per cause ancora da accertare, è precipitata da una strada sopraelevata ribaltandosi, all’altezza dell’uscita per Torre Chianca. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che non hanno potuto far nulla per l’automobilista. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi per determinare le cause e la dinamica del sinistro.

Lecce, precipita con l’auto in tangenziale: morto l’ex sindaco di Surbo Fabio Vincenti

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri, lunedì 6 settembre, in un terribile incidente avvenuto sulla tangenziale est di Lecce all’altezza dell’uscita per Torre Chianca, frazione del capoluogo di provincia pugliese.

La vittima è Fabio Vincenti, 50enne dirigente aziendale ed ex sindaco di Surbo sino al maggio del 2018. Secondo quanto ricostruito, scrive la redazione locale di Lecce Prima, Vincenti viaggiava alla guida della sua Renault Scenic, che, per cause ancora da accertare, è precipitata da un cavalcavia finendo sulla tangenziale. Un impatto violentissimo che ha ridotto la vettura in un ammasso di lamiere e non ha lasciato scampo al conducente.

Leggi anche –> Terribile scontro tra auto e moto: morta una coppia di coniugi

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto l’uomo dall’abitacolo e lo hanno affidato ai medici che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Chiede in prestito la moto all’amico e si schianta contro il guardrail: morto un 42enne

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato ed i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti per determinare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore che potrebbe aver colpito Vincenti mentre era alla guida.

Per permettere le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza ed i rilievi, scrive Lecce Prima, il tratto stradale interessato è stato chiuso per diverse ore.