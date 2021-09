Karina Cascella si prepara per tornare alla solita routine, è tutto pronto per il nuovo anno ma in realtà pensa ad altro

Il pubblico italiano la stava già rimpiangendo in quei salotti televisivi dove lei, insieme alla regina di casa Barbara D’Urso, riusciva a tirare fuori il meglio di sé.

Ma niente panico, Karina Cascella ha fatto dietro-front e a quanto pare non ha nessuna voglia di lasciare il mondo dello spettacolo definitivamente. Secondo quanto ha annunciato sui social, l’opinionista tornerà in tv in un nuovo programma su Italia 1.

Karina Cascella, in bikini fa il pieno di energie – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella non vede l’ora di tornare all’attacco ma prima si gode gli ultimi giorni di tranquillità e relax. Le vacanze sono ormai terminate da un po’ e l’unica cosa rimasta all’opinionista è il ricordo.

Infatti, su Instagram pubblica uno scatto di qualche settimana fa quando ancora era al mare. E’ un’immagine in bianco e in nero e indossa un bikini che la rende molto sensuale. Il pezzo sotto è da infarto e mette in risalto tutto il posteriore.

Anche il lato A non scherza e i capelli al vento fanno sì che la Cascella sia ancora più accattivante. “Ricordi lontani ormai. Se penso che fino a 3 settimane fa ero al mare e che lunedì invece ricomincia la scuola mi sento male. Voi come siete messe?”.

Immediatamente è pioggia di like e commenti, tra questi qualcuno non passa inosservato come: “Uno spettacolo ammirarti” e ancora “Spettacolare, bellissima, splendida, semplicemente incantevole”.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire altri particolari sul nuovo programma dove la Cascella sarà ospite per una puntata. Con chi lavorerà e quale sarà il suo ruolo? Non ci resta che attendere altri dettagli al riguardo per non arrivare impreparati. Come sempre, Karina ha suscitato curiosità ed ha attirato l’attenzione dei tanti fan che la seguono sul web.