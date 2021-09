Zoe Cristofoli, tatuaggi e curve spietate e quel dettaglio sporgente? “Festeggiamenti doppi” – FOTO

La web influencer, Zoe Cristofoli festeggia il grande giorno nel segno della sua bellezza esplosiva e non solo: il dettaglio che fatica a sfuggire.

E’ arrivato finalmente il grande giorno che tutti i familiari di Zoe Cristofoli aspettavano per omaggiarla e festeggiarla. Neanche in questa occasione più intima e ristretta, i fotografi son riusciti a non scattare il meglio di una serata da urlo.

Tutto è stato ripreso e immortalato su Instagram, sul profilo della giovane influencer alla moda, meglio conosciuta come la “Tigre di Verona”. I fan la amano specialmente per questo, con quel corpo tatuato in ogni dove.

Ogni volta che si mostra davanti alle telecamere, Zoe richiama immediatamente l’attenzione dei followers. Il desiderio più grande per tutti sarebbe stato quello di festeggiare insieme a lei questo grande ed irripetibile evento che ha allude a qualcosa di più speciale ancora.

Theo Hernandez, terzino del Milan e fidanzato di Miss Cristofoli lo sa bene. Ora la copia sempre più scoppiettante non può più nascondersi…

Zoe Cristofoli, i fotografi son tutti per lei: una serata magnifica

