Non esistono più parole per elogiare Sabrina Salerno: la cantante, quest’oggi, ha distrutto gli schermi con un primo piano infuocato.

Con l’arrivo del mese di settembre, tante persone speravano in temperature meno roventi. Dopo due mesi di afa (agosto è stato terribile sotto questo punto di vista), finalmente si respira. Il caldo però non ha lasciato il nostro paese: soprattutto nelle ore centrali del pomeriggio, si suda ancora tanto. Chi cerca refrigerio sul divano, magari vicino al ventilatore, non deve assolutamente usare lo smartphone e aprire Instagram.

Sul servizio di rete sociale più noto al mondo, le temperature sono ancora altissime. C’è una donna in particolare che sta infiammando ogni giorno il web con scatti roventi. Stiamo parlando di Sabrina Salerno, icona sexy degli anni Novanta che dopo oltre 30 anni è ancora in uno stato di forma sbalorditivo. La nativa di Genova, questa sera, ha regalato un primo piano che è assolutamente vietato ai deboli di cuore.

Sabrina Salerno, primo piano rovente: il seno sta per esplodere

