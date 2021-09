Francesco Renga si è sfogato su Instagram a seguito di un rifiuto subito. Ecco cosa ha lasciato basito il cantante.

53 anni, talento unico e carisma innato. Francesco Renga ha conquistato nel tempo il pubblico con le sue hit e la sua verve unica. Oltre al successo sulla scena musicale è seguitissimo sul web, dove conta ben 496mila follower che ogni giorno interagiscono con i suoi contenuti. Il suo feed è un susseguirsi di scatti di vita lavorativa e personale accomunati dalla sua bellezza unica.

Ogni su post conquista tutti, come nel caso dell’ultimo contenuto apparso sul suo account. Si tratta di un video in cui il cantante si mostra intenso a godersi una pausa rilassante.

Ma qualcosa non è andato come avrebbe voluto e pertanto si è sfogato con i fan condividendo una breve ripresa.

Francesco Renga, lo sfogo: quel rifiuto che l’ha colpito

“Non ti calcola”, è uno dei tanti commenti che si leggono sotto l’ultimo post condiviso da Francesco Renga su Instagram. Si tratta di un video in cui si mostra intento a rilassarsi in queste ultime giornate estive godendosi il sole dalla piscina. In costume, il cantante si mostra baciato dal sole salutando i fan. Tuttavia un rifiuto l’ha colpito durante la pausa e pertanto ha deciso di raccontare l’aneddoto.

“Ultimi giorni di sole?! Magari no… io intanto ne approfitto! Comunque Bugo non ha il minimo rispetto per me… cagnolino irriconoscente! Domani di nuovo a Roma ATN!!”, le parole condivise dall’artista.

Nelle immagini infatti il cantante mostra come il suo cagnolino si allontani da lui mostrandosi indifferente ai suoi richiami. Bugo ha preferito rimanere lontano dal padrone per allontanarsi dal sole e godersi l’ombra rinfrescante.

Il video ha catturato subito l’attenzione dei fan che si sono scatenati tra like e commenti. Non manca chi rincuora Renga affermando come il cane non si avvicini a lui solo per via del sole.