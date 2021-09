Martina Colombari a Venezia 78 come una principessa etnica: domina la scena su un red carpet dove normalmente prevale la modernità. Che potente arma di distinzione il tuo abito super (etno) chic!

Anche la bellissima Martina Colombari non lascia indifferenti spettatori e telecamere durante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Domina la scena nelle vesti di un’incantevole e potente principessa etnica, mostrandoci chiaramente che strada prenderanno le nuove tendenze Autunno 2021.

Ospite a Venezia 78 in occasione della première cinematografica di Qui rido io, il nuovo film diretto da Mario Martone, che sarà nelle sale dal 9 settembre, l’attrice ha aggiunto un tocco etnico al red carpet del 2021.

Una celebre ed iconica fantasia primeggia nel suo abito principesco: è il motivo Paisley, emblema della casa di moda Etro. E’ uno dei capi centrali della nuova collezione Autunno Inverno 2021 2022 della Maison italiana di lusso.

Realizzato al 100% in seta di altissima qualità, a caratterizzare questo abito è un corpetto in crepe de chine con fiori ricamati posto sopra una gonna ampia e fluida a grandi balze in crépon.

Un elemento caratteristico è anche la scollatura molto profonda a incrocio sul seno: dettaglio importante adatto solo ad una moderna e grintosa principessa, proprio come la nostra Martina!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un’elegante principessa etnica, dal carattere forte e deciso: Martina Colombari e il vigoroso abito a Venezia 78

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Unico nel design e nell’ethos. Quest’abito dal sensualissimo gioco vedo-non-vedo racchiude tutta la forza della sua casa di moda.

Da questo incantevole e coraggioso look apprendiamo due importanti lezioni: la prima, è che l’etno chic continua a predominare nelle collezioni del fashion moderno, la seconda è che ha bisogno di essere contestualizzato con gioielli e accessori giusti per un risultato finale raffinato piuttosto che caotico.

Possiamo prendere spunto da Martina Colombari: l’attrice ha completato l’outfit con una clutch piccola, squadrata e in pelle che non ruba la scena all’abito né aggiunge ulteriori nuance al complesso già di per sé elaborato.

Leggi anche -> A lezione di stile con le sorelle Ferragni: il bikini più cool dell’Estate 2021 è color…

E infine, una degna principessa non può rinunciare ai gioielli. A far brillare il collo dell’attrice italiana c’è un raffinatissimo dettaglio dalla forma a testa di tigre, lasciato ben visibile dall’acconciatura raccolta.

Per le orecchie invece ha selezionato due poco invasivi punti luce a bottoncino.

Non so voi, ma io ho già scelto il mio look preferito tra tutti quelli di Venezia 78.