Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto su Instagram con un nuovo look molto aggressive: la influencer italiana numero 1 nel mondo è uno spettacolo

La influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni ha condiviso sui social ben cinque scatti diversi in cui mostra il suo nuovo look molto “rock“.

Chiara è sicuramente all’apice del successo in questi ultimi tempi e non solo: è una donna realizzata nel suo lavoro e in coppia con il rapper Fedez con cui ha due splendidi figli Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021.

Chiara Ferragni, la foto del nuovo look della influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Di solito i follower della Ferragni sono abituati a vederla con i capelli mossi biondi ma negli ultimi scatti la fashion blogger li ha molto lisci e così sembrano ancora più lunghi. L’abbigliamento ha colpito molto i suoi fan dato che molti hanno commentato sia la nuova chioma che il suo outfit.

Jeans, giacca di pelle e magliettina nera con stampe colorate, Chiara sembra proprio una ventenne e una sua ammiratrice ha scritto come commento a margine delle sue foto: “Chiara versione Rock” e ha proprio definito in modo ottimale il suo nuovo stile o almeno quello di queste ultime sue immagini.

Anche suo marito Fedez negli ultimi tempi è sulla cresta dell’onda più del solito visto il brano “Mille” in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro che sta andando alla grande ed è stato la canzone più ascoltata e scaricata dell’estate, un vero tormentone.

Nonostante però l’enorme consenso del pubblico, il singolo che si è aggiudicato il premio per essere il migliore della stagione ai “Power Hits Estate” è stato “Ma stasera” di Marco Mengoni.

Di sicuro Fedez e la sua consorte non se la saranno presa per la mancata vittoria alla manifestazione canora a cui hanno partecipato tutti gli artisti italiani del momento.