Lunedì 13 settembre inizierà la nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, sul web spuntano già i primi scatti: curiosi? Scopriamoli insieme

Il “Grande Fratello Vip” è alle porte e il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire tutte le novità di questa nuova edizione. Alfonso Signorini è pronto, avrà scelto bene il cast e in particolare le opinioniste?

Dopo due anni di collaborazione, Pupo è rimasto a casa ed anche Antonella Elia ha lasciato il ruolo a qualcun altro.

“Grande fratello vip”, Alfonso Signorini beato tra le donne – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

E’ ufficiale. A fare compagnia ad Alfonso Signorini sono due donne, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Saranno loro le due opinioniste a tener testa ai concorrenti del reality.

Adriana Volpe è una conduttrice ed ex gieffina, ha partecipato nel 2020 ma la sua avventura è terminata prima, a causa di un problema familiare che l’ha costretta ad uscire. Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis nonché sua manager, lavora a fianco del marito e lo supporta in ogni occasione.

Su Instagram è spuntata la prima foto del “Grande Fratello Vip”. L’ha pubblicato la conduttrice Adriana ed è già diventata virale.

“Siete curiosi di vedere qualche chicca del backstage del servizio fotografico di @chimagazineit ? Ora un piccolo assaggio” Ha scritto l’opinionista. Lei indossa un vestito lungo pailletato e colorato, la Bruganelli un vestito nero. Alfonso Signorini si lascia abbracciare dalle due colleghe e sfoggia un completo davvero strepitoso.

“Siete un trio molto forte” commenta Marcello Cirillo e poi ancora “Che bomba” aggiunge l’attrice Debora Villa.

Il nuovo cast sembra molto interessante e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere ogni concorrente per scoprire tutte le curiosità e i retroscena. La nuova edizione riuscirà a superare quella scorsa per quanto riguarda gli ascolti e lo share?