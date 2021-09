Ecco i primi accenni del fashion Autunno 2021: Nancy Brilli a Venezia 78 ci spoilera le nuove tendenze, mescolandole al già amatissimo cut out.

Un abito degno di una sirena. Incantevole, magico, meraviglioso. Nancy Brilli a Venezia 78 ha lasciato tutti di stucco.

Durante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice romana ha portato sul tappeto rosso un colore che avremo modo di vedere molto spesso nelle collezioni Autunno 2021: l’acquamarina.

Per quest’occasione che ha visto la première cinematografica del film Freaks Out, Nancy Brilli ha selezionato un abito che non solo fa innamorare della palette azzurra, ma svela un taglio sartoriale che sarà protagonista anche nelle prossime stagioni: il cut out.

Scollo a barca, silhouette tanto attraente quanto aderente: fascia la vita per poi cadere morbido su tutta la lunghezza. Chic, eleganza pura.

A completare il raffinatissimo look, Nancy ha abbinato una pochette ton sur ton e dei luminosi gioielli firmati Salvini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’eleganza incantevole di Nancy Brilli sul red carpet a Venezia 78: femminilità e tendenza moda in un mix che lascia a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ufficio Stampa Signorelli (@sisi_communication)

Il cut out è il punto forte di questo look: si conferma ancora tendenza moda e va a conquistare le collezioni Autunno 2021.

Si tratta di un vero e proprio taglio di tessuto, e in questo caso corre parallelo allo scollo a barca dell’abito. A “trascinare” il nostro sguardo verso quella direzione è anche l’imponente e luminoso gioiello del brand Salvini che Nancy indossa con grazia.

Leggi anche -> Benedetta Parodi, le tue décolletées rosa sono così difficili da abbinare che le indosseremo su tutto!

Che combo! Cut out e collier rubano tutta l’attenzione di spettatori e telecamere, non c’è dubbio.

Anche l’acconciatura che raccoglie raffinatamente i capelli, lascia dominare la scena alle linee del collo e alla particolarità della sua decorazione.

Poesia e meraviglia.