Ecco che la regina delle torte Benedetta Parodi ci lancia un’altra super lezione. E questa volta non parliamo di cucina ma di guardaroba! Ha appena sfoggiato un paio di décolletées rosa Estate 2021 a cui non rinunceremo così facilmente (nemmeno dopo la fine della stagione!)

Le vacanze sono quasi giunte al termine e stiamo per vedere zia Bene tornare all’opera!

E se anche voi lettrici avete un’ossessione per le scarpe, vi consiglio proprio di guardare con attenzione il profilo Instagram della regina della cucina. Benedetta Parodi ha da pochissimo sfoggiato un nuovo paio di décolletées rosa perfette veramente per chiunque.

Ormai i followers di Benedetta sanno che da lei possono aspettarsi interessanti lezioni tanto in fatto di cucina quanto in fatto di stile. E’ raro che @ziabene non metta al corrente i suoi fan dei vari look of the day, quindi ormai la conduttrice di Bake Off Italia è ufficialmente un’ icona del fashion da cui possiamo trarre grandi ispirazioni per idee di outfit e per arricchire il nostro guardaroba.

Sull’argomento “calzature per concludere l’Estate 2021” Benedetta si aggiudica un bel 10 e lode! Ha postato un’immagine che la ritrae con indosso un paio di décolletées a punta rosa brillanti che hanno tutte le carte in regola per diventare ufficialmente le scarpe eleganti clou della stagione. Fanno davvero venir voglia di indossarle in ogni momento!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Zia Bene, non smetteremo mai di ringraziarti per questa lezione di stile: le tue décolletées rosa sono proprio quello che mancava al nostro guardaroba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Vivace e solare, questo look total pink rispecchia proprio la personalità della nostra Benedetta.

Canotta smanicata con colletto e ampi bermuda ton sur ton abbinati alle candy, romantiche, brillanti ed estive décolletées rosa.

Leggi anche -> Jennifer Lopez, impossibile rinunciare al bracciale di diamanti (e a Ben Affleck!)

Firmate Palanti, la nuance appariscente fa in modo che a primo impatto risultino eccessivamente difficili da abbinare ed indossare. Ma lo scatto di Benedetta dimostra proprio che la realtà è ben lontana da ciò che appare: zia Bene infatti ci fa totalmente ricredere, dimostrandoci che possiamo metterle veramente con tutto!

Il tacco alto e la silhouette a punta con lo scollo arrotondato slanciano la gamba e questa tonalità eccentrica da il via libera alla fantasia. Possiamo giocare!

Dal grande classico come il look di Benedetta al tailleur di lino giacca e pantalone, al jeans o un pantalone a matita, questo modello di décolletées e, in particolar modo, questa nuance, darà un tocco finale degno di nota a qualsiasi look (anche della nuova stagione).

Wow!