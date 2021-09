Alessandra Amoroso ha condiviso una fotografia che ha lasciato tutti senza parole: l’outfit scosciato è devastante.

Alessandra Amoroso è una cantante di assoluto talento: le sue performance non passano mai inosservate e le sue canzoni sono strepitose. La classe 1986, coon la sua super bellezza e con la sua voce da incanto, ha reso più bella l’estate degli italiani. Nonostante la pandemia ancora in corso (l’emergenza sanitaria continua a mettere in ginocchio il mondo intero) la pugliese si è scatenata sui palchi in giro per tutta Italia.

Questa sera la Amoroso è stata una delle protagoniste del ‘Seat Music Awards 2021’: la 35enne a Verona ha mandato in orbita i suoi fans con un outfit rovente. La cantante ha deciso di mostrare il suo vestito anche al popolo del web.

Alessandra Amoroso, outfit rovente: gambe totalmente scoperte

Per vedere la spettacolare fotografia della Amoroso, vai su successivo.