Il teatro torna a vivere in tv grazie all’entrata in scena della nuova trasmissione, capitanata da Andrea Delogu, di “Ricomincio da Raitre”.

Questa sera, 11 settembre ore 21.20, avrà inizio il duplice appuntamento televisivo in prima serata con lo show di “Ricomincio Da Raitre“. Progetto fondato sul desiderio, da parte dei suoi protagonisti ed autori, di far fronte agli innumerevoli disagi causati ai lavoratori dello spettacolo per via del propagarsi dell’ondata pandemica in tutto il mondo. E di far tornare, di conseguenza, questa volta il teatro a pieno titolo sul piccolo schermo.

A presentare i numerosi ospiti in scena e ad intrattenere il pubblico da casa vi sarà l’entusiasta conduttrice Andrea Delogu al fianco del noto collega Stefano Massini.

“Ricomincio Da Rai Tre”, ospiti e novità imperdibili nella prima puntata con Andrea Delogu

“Un appuntamento imperdibile“, recita in primis la pagina ufficiale del terzo canale Rai sui social. Non dimenticando di approfondire i relativi dettagli, la messa in onda prevederà infatti ” performance tratte dalle migliori produzioni teatrali della prossima stagione“. Un prezioso ed interessante sguardo sul futuro riguardante il teatro a 360°, a partire dalla riscoperta di grandi commedie in chiave contemporanea, sino ad ipnotiche ed emozionanti esibizioni per ballerini ed artisti canori.

La stessa Delogu aveva pubblicato soltanto poche ore fa alcuni spoiler delle “estenuanti” ma “incredibili” prove per così “raccontare quanto il teatro sia una figata pazzesca”. Oltre alla partecipazione d’eccellenza di compagnie come quella appartenente alla realtà del “Teatro Sistina”, appariranno sul palcoscenico anche grandi personalità dello spettacolo come: Alessandro Preziosi, Lillo Petrolo, Michele Placido, Silvio Orlando, Paola Turci, Piero Pelù, e moltissimi altri.

Il secondo ed ultimo appuntamento, invece, andrà in onda la prossima settimana. Le novità del 18 settembre non sono ancora alla mercé del pubblico. Il quale però si dimostra già ben disposto a godere di questa nuova e tanto attesa proposta. “Non vediamo l’ora“, è ad ora il commento più in rilievo sul web. Non resta perciò che attendere questa sera per scoprire tutto sulla prima dello show.