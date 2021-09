“Ora parlo io”, Anna Tatangelo non si trattiene più: cosa pensa davvero di Gigi – VIDEO

Anna Tatangelo, tormentata dalle domande dei fan, ha deciso di vuotare il sacco a proposito di Gigi D’Alessio: la risposta è arrivata tramite le stories

Ad Anna Tatangelo non viene in alcun modo concesso di poter vivere serenamente la propria vita privata. La cantante, che sui social è seguitissima dai fan, ultimamente è finita nel mirino dei maggiori siti di gossip per via della futura paternità di Gigi D’Alessio, suo storico compagno. Il partenopeo, assieme alla fidanzata Denise Esposito, diventerà genitore per la quinta volta. Moltissime testate giornalistiche hanno descritto l’artista di Sora come sofferente all’idea che il cantante diventi di nuovo papà. La Tatangelo, che non riusciva più a sopportare le insinuazioni sul suo conto, è intervenuta tramite le Instagram stories. La sua risposta è lapidaria.

NON PERDERTI ANCHE —> “Un incanto”: Natalia Paragoni, indosso solo l’intimo di pizzo. Le curve sbalorditive fanno impazzire tutti – FOTO

Anna Tatangelo non si trattiene più: cosa pensa davvero di Gigi – VIDEO

Per vederlo, vai su Successivo