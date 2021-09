Natalia Paragoni ha condiviso un nuovo scatto in cui si è mostrata incredibile. Le sue curve roventi hanno fatto sognare il web.

Curve roventi, bellezza stratosferica, fascino unico. Natalia Paragoni non smette mai di stupire il web con gli incredibili scatti condivisi sulla sua pagina Instagram seguita da 997mila follower che ogni giorno interagiscono con i suoi post.

Si tratta di contenuti dedicati alla sua vita personale e professionale in cui si mostra sempre bellissima. Modella e influencer, dopo aver debuttato nella moda, posando per brand e partecipando a concorsi, ha debuttato sugli schermi prendendo parta a “Uomini e Donne“. Nel format di Maria De Filippi ha rivestito i panni di corteggiatrice uscendo dallo studio al fianco di Andrea Zelletta, suo compagno. Di seguito ha fatto il suo ingresso al “Grande Fratello 5” proprio per salutare il suo fidanzato, tra i concorrenti. Classe 1997, di Sondrio, accanto ai successi televisivi ha conosciuto una grande notorietà su web dove in particolare su Instagram è attivissima.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro dedicato alla sua vita. “La vita secondo Naty”, il titolo del volume in cui si è aperta al pubblico rivelando esperienze dolorose dal suo passato.

Natalia Paragoni in intimo fa girar la testa: fan in tilt

