“Ballando con le stelle”. L’annuncio clamoroso di Alessandra Tripoli: “Milly Carlucci non l’ha visto”

“Ballando con le stelle”. La ballerina e coach Alessandra Tripoli si è raccontata in un’intervista: la gioia più grande non ancora condivisa del tutto con Milly Carlucci

Ha destato scompiglio la decisione del coach Raimondo Todaro che ha deciso di dire addio definitivamente a Rai Uno e al talent show di danza dedicato ai vip “Ballando con le Stelle” per ricoprire, a quanto pare, il ruolo di insegnante ad “Amici di Maria De Filippi”.

Per un ballerino che se ne va, un’altra viene recuperata. Alessandra Tripoli, uno dei volti più amati del programma di Milly Carlucci, è pronta a tornare dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa della sua gravidanza.

Alessandra Tripoli: pronta a tornare dopo la nascita del figlio Liam

Alessandra Tripoli è diventata mamma durante i primi giorni di gennaio 2021. La sua gravidanza è stata molto sofferta, passata in solitudine in Cina, precisamente a Hong Kong, luogo in cui risiede con il compagno Luca Urso. Il figlioletto si chiama Liam e, come raccontato al settimanale DiPiù, è stato battezzato da poco.

Il rito è avvenuto in Sicilia e Alessandra Tripoli è stata particolarmente felice di averlo potuto condividere insieme alla sua famiglia e agli amici che hanno finalmente conosciuto il nuovo arrivato. La coppia di neogenitori è stata impossibilitata a venire in Italia nei mesi precedenti ovviamente a causa delle norme restrittive per il Coronavirus.

É stato toccante soprattutto il primo incontro con i genitori della ballerina: “Se ci ripenso mi viene ancora da piangere per l’emozione” – ha raccontato.

Tuttavia, per motivi geografici, c’è ancora qualcuno che non ha avuto il piacere di conoscere Liam. Si tratta della conduttrice di “Ballando con le Stelle” Milly Carlucci. “Mi è stata accanto, attraverso chiamate e messaggi, durante la mia gravidanza” – ha svelato la Tripoli, entusiasta di ritornare a danzare su Rai Uno nel famoso talent show.

Il sipario si alzerà sabato 16 ottobre, ancora non si conoscono gli abbinamenti delle coppie in gara. Scopriremo presto il vip che sarà guidato in gara dalla Tripoli.