Il corteo di sabato (11 settembre) contro la certificazione verde è stato fermato: un centinaio di arresti e quasi 200 partecipanti multati.

Un centinaio di persone sono state arrestate e quasi 200 multate, così è terminata la manifestazione anti-green pass di sabato 11 settembre a Parigi. Lo ha riferito la procura locale all’agenzia di stampa AFP (Agence France Presse) questa domenica (12 settembre). Il malcontento cresce anche in Francia: nelle ultime settimane sono aumentate sensibilmente le rivolte in piazza contro la nuova certificazione sanitaria. Considerata al pari di un obbligo vaccinale celato, il green pass resta agli occhi dei protestanti un mero strumento di disparità sociale.

Nona settimana consecutiva di rivolta in Francia

Les manifestants tentent une approche de l’Elysée, des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre. #PassSanitaire #Manifs11septembre pic.twitter.com/cVroGjqtD0 — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 11, 2021

Stando a quanto riferiscono i media locali, questa è stata la nona settimana consecutiva di manifestazioni nell’Esagono. L’ultimo corteo, quello di sabato, ha segnato la capitale francese da violenti scontri tra no vax, no green pass e polizia. Lo ha riferito questa domenica (12 settembre) la questura di Parigi all’AFP. Secondo quanto si legge nella fonte ufficiale, la protesta è culminata con un centinaio di arresti e quasi 200 multe. Il notiziario France Tv Info precisa “104 arresti” e “187 verbali.”

La notizia trova conferma nei media locali, le cui fonti localizzano l’epicentro degli scontri nei pressi di Place de la Concorde: la tensione è degenerata durante il tentativo di dispersione della folla da parte della polizia: tre membri delle forze di sicurezza sono rimasti lievemente feriti. Diverse centinaia di manifestanti hanno poi cercato di indirizzare il corteo selvaggio verso il quartiere dell’Eliseo, prima di disperdersi nuovamente tra la nube dei gas lacrimogeni lanciati dagli ufficiali. Secondo un rapporto finale della Questura, “104 persone sono state arrestate, principalmente per associazione finalizzata a commettere atti di violenza dolosa contro la polizia.”

Secondo le stime del ministero degli interni francese, questo fine settimana più di 120.000 persone sono scese in piazza in molte città dell’Esagono per protestare contro l’obbligo di certificazione sanitaria.

