“Non lo sapevo”, Eleonora Daniele, la novità più importante a “Storie Italiane”

Eleonora Daniele, la novità più importante a “Storie Italiane”. I followers rimangono a bocca asciutta di fronte alla notizia imprevista

A causa dello sciopero dei giornalisti Rai, moltissimi programmi hanno dovuto posticipare la messa in onda, prevista per lo scorso lunedì 13 settembre. Indubbiamente, l’appuntamento più atteso dai telespettatori era quello con “Storie Italiane“, il format che da quattro anni domina incontrastato nella fascia oraria mattutina. Eleonora Daniele, al timone della trasmissione, tornerà a tenere compagnia ai suoi followers a cominciare da domani, martedì 14 settembre, dalle ore 9.55. Stando a quello che la Daniele ha rivelato tramite i social, ci saranno importanti novità a partire dall’edizione di quest’anno.

NON PERDERTI ANCHE —> Elodie, vestitino inesistente e fondoschiena pazzesco. Con lei c’è anche un uomo… – VIDEO

Eleonora Daniele, la novità più importante a “Storie Italiane”: “Non lo sapevo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

NON PERDERTI ANCHE —> “Mi fai impazzire, vietata ai minori”, Wanda Nara, la camicia si apre proprio lì: visione mai vista. Bombe – FOTO

Eleonora Daniele è ormai una delle conduttrici di punta della Rai. La veneta, che ha esordito in televisione partecipando alla seconda edizione del “Grande Fratello”, si è gettata a capofitto nell’ambiente dello spettacolo. Grazie alla dimestichezza con il palcoscenico e alle sue indiscusse doti, la Daniele si è conquistata la leadership nella fascia oraria mattutina dell’emittente statale. Dopo aver condotto per quattro anni consecutivi il format “Storie vere”, alla presentatrice di Padova è stato affidato il nuovo programma “Storie Italiane“, che dal 2017 appassiona migliaia di telespettatori ogni giorno.

La nuova edizione della trasmissione sarebbe dovuta partire lo scorso lunedì 13 settembre, ma a causa dello sciopero dei giornalisti Rai moltissimi appuntamenti sono stati rimandati a domani. Eleonora Daniele, che non sta più nella pelle, ha deciso di pubblicare uno scatto tramite cui ha ricordato ai fan la puntata di domattina. “Studio nuovo domani per Storie Italiane. Si riparte in diretta“: questo l’annuncio della presentatrice, che si è scattata un selfie strepitoso che ha permesso ai followers di cogliere alcuni particolari del nuovo studio.

Una novità di cui gli utenti non erano minimamente a conoscenza. “In bocca al lupo Eleonora“, “Non lo sapevo“, “Bentornata“: questi i commenti apparsi sotto al post nelle ultime ore. E’ record di likes per l’amatissima conduttrice della Rai.