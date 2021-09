Eleonora Pedron è ancora in vacanza e sfoggia un bikini sensazionale. Che scatto unico, i fan impazziscono per la showgirl

Eleonora Pedron è ancora in “alto mare”, vale a dire in vacanza a rilassarsi e a godere degli ultimi giorni di relax e di sole. La showgirl ha appena condiviso con i fan uno scatto mozzafiato che ha già fatto il giro del web.

Classe 1982, padovana, showgirl, attrice ed ex modella, si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la vittoria di “Miss Italia 2002”. Il concorso di bellezza è stato il suo trampolino di lancio.

GUARDA QUI>>>Drammatico incidente sul lavoro in un’azienda agricola: 33enne perde la vita

Eleonora Pedron, bikini afrodisiaco: che vista – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

GUARDA QUI>>>“Mamma mia ti piace tanto” Valentina Ferragni sguardo afrodisiaco: il paradiso esiste – FOTO

Seguita da più di quattrocentomila follower, Eleonora Pedron è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti mozzafiato e alcuni momenti delle sue giornate.

L’ultimo post è una foto in bikini, in barca all’ora del tramonto. Il costume ha un colore particolare, riprende le sfumature di lilla e il pezzo sopra è monospalla. Lo sguardo è rivolto verso qualcuno che le sta accanto di lato o verso l’orizzonte, l’ex modella si tocca i capelli lasciato al vento.

“In alto mare” scrive sotto allo scatto ed è subito pioggia di like e commenti. “Favolosa” aggiunge qualcuno, poi ancora “Dea” e qualcun altro continua: “Sei bellissima”.

Anche il suo compagno Fabio Troiano le lascia un commento: un cuore rosso per la sua bella amata. I due sono insieme da qualche anno e la loro relazione sembra andare a gonfie vele.

“Ci siamo conosciuti quasi due anni fa, sul treno Roma-Milano. Una storia assurda. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. – ha raccontato in un’intervista per Diva e Donna la Pedron – Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola se non una frase prima di scendere. Da quella frase è partito tutto”.

Sta per iniziare un nuovo anno professionale, dopo le vacanze cosa spetta alla Pedron? Non ci resta che scoprirlo, sul suo profilo Instagram i dettagli non mancano mai.