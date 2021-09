La cantante per l’evento internazionale ha esibito un outfit inedito che nascondeva a malapena le parti intime, top e gonna decisamente osé.

L’immagine di lei e Ben Affleck mentre calcavano il tappeto rosso di Venezia è ancora negli occhi di tutti, non solo per l’amore dimostrato dalla coppia a tutto il mondo, sempre mano nella mano e affettuosi l’uno verso l’altra, ma soprattutto per l’abito mozzafiato indossato da Jennifer Lopez con estrema disinvoltura.

La popstar ha incantato la platea ed i fotografi della Mostra del Cinema indossando un abito bianco aderente dello stilista libanese Georges Hobeika, la cui scollatura ovale decorata da grandi pietre preziose ha affascinato per la sua preziosità. Curiosi di vedere l’outfit indossato da JLo ieri sera per gli “MTV VMAs”?

JLo lo ha fatto ancora: occhi solo su di lei, look stratosferico senza precedenti

Ieri sera Jennifer Lopez ha fatto un’apparizione a sorpresa agli “MTV VMAs 2021” e ha sbalordito in un outfit sgargiante e di una sensualità mostruosa. La 52enne ha indossato infatti un crop top nero aperto frontalmente e una minigonna scintillante allacciata in vita da nastri in pelle che nascondevano a stento le parti intime.

Questa volta l’abito era David Koma, una seconda pelle disegnata appositamente su di lei e le sue curve perfette dove gli addominali erano il punto focale assieme alle gambe chilometriche esibite maestosamente dal défilé nel backstage che ha anticipato il suo ingresso a sorpresa sul palco (che per la cronaca ha ottenuto otre 1,3 milioni di visualizzazioni nella sua pagina Instagram).

“Buon 40° compleanno, MTV!“, ha detto sul palco di Barclays. “Stasera è la tua festa e devo dirtelo, stasera è così bello essere qui nella mia città natale per i VMA“.

Da lì JLo ha continuato ad annunciare che avrebbe presentato il premio Song Of The Year che è stato strappato da Olivia Rodrigo a Bruno Mars. Una serata inaspettata per i fan della cantante che ancora una volta hanno assistito inermi a tanta femminilità esplosa sul palco con disinvoltura e incanto estremo.