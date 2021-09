Durante la prima puntata del programma è stato organizzato uno scherzo esilarante alla showgirl che però ha incantato per la sua bellezza estrema.

La primissima puntata di “Scherzi a Parte” ieri sera è partita nel migliore dei modi e questo merito lo si deve sia al conduttore Enrico Papi che ai suoi ospiti, tra cui ha spiccato Antonella Elia a cui è stato organizzato un brutto scherzo con la complicità del fidanzato Pietro Delle Piane.

Per la serata la showgirl si è presentata con uno splendido abito che ricordava molto quello della fata madrina di Cenerentola: gonna ampissima a palloncino e corpetto senza spalline con scollo a cuore estremamente fasciante in vita che evidenziava le sue spalle larghe e il seno generoso.

La scelta del colore è ricaduta su di un glitterato multicolor sui toni del glicine che ben si sposava con i suoi capelli biondo freddo. Vediamo la foto dell’abito e capiamo lo scherzo che le è stato organizzato dalla produzione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Quanti vorrebbero essere al suo posto?” Ambra Angolini, la FOTO con LUI

Antonella Elia ci casca in pieno, “tradita” da Pietro Delle Piane: “Sei bisessuale?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

LEGGI ANCHE –> Martina Colombari è seduta in braccio a LUI, ma non è il marito – FOTO

Durante una vacanza insieme svolta in Sicilia i due sono avvicinati da un ragazzo che dice di essere un loro grande ammiratore, questo però durante una gita in barca della coppia, entra nella loro stanza e la mette a soqquadro, rubando gli effetti personali.

La Elia e Delle Piane contattano il proprietario della struttura per sporgere denuncia e per l’occasione viene mostrato loro il video delle telecamere di videosorveglianza in cui Antonella scopre che il ragazzo, in sua assenza, ha provato ad avvicinare il fidanzato e a baciarlo.

In lei iniziano a fioccare i sospetti sulla bisessualità di Pietro che però nega anche di fronte l’evidenza del ladro che, intercettato dalla struttura, afferma di avere una storia con l’uomo da ormai due anni. Quando la situazione sta per sfuggire di mano appare invece lo striscione di “Scherzi a Parte” a placare gli animi.

In moltissimi fan commentano il post in cui lei racconta la messa in onda della puntata: “Cmq di una bellezza e simpatia unica come sempre ❤️”, “Meno male spero di vederti in molte altre trasmissioni verace e schietta”, “Dovranno inventare altri complimenti per poter quantificare la tua incommensurabile ed indescrivibile bellezza🤔😎”.