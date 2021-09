Kate Middleton ha catturato l’attenzione in questi giorni per via della sua scomparsa dalle apparizioni pubbliche. Ecco cosa si sospetta.

Kate Middleton scomparsa dalle apparizioni pubbliche? Da diverse settimane la moglie di William è lontana dai riflettori e proprio questa sua assenza ha destato sospetti in quando dal suo ingresso a Palazzo è stata sempre molto presente ai suoi impegni.

L’unico periodo in cui non si è presentata agli appuntamenti reali è stato durante le gravidanze, periodi in cui ha sofferto di forti nausee. Proprio questo ha portato a sospettare che la Duchessa sia in dolce attesa per la quarta volta.

Mamma di Charlotte, George e Louise, secondo i rumors la consorte del possibile futuro re sarebbe in attesa di un nuovo royal baby. Mentre Harry e Meghan stanno tentando in tutti i modi di far battezzare la loro secondogenita Lillibet a Windsor, William e la consorte potrebbero monopolizzare completamente la scena con l’incredibile novità.

Kate Middleton, quel sospetto più dolce: cosa ne pensano gli esperti

La tesi che l’assenza agli impegni pubblici di Kate Middleton sia dovuta alla sua quarta gravidanza è stata appoggiata dai sudditi. Conquistati dalla Duchessa e dai suoi modi eleganti, l’idea che la sua famiglia si allarghi ha entusiasmato il pubblico.

Ma secondo alcuni esperti reali questo scenario non sarebbe la pista giusta. In particolare l’insider Russell Myer ha sostenuto come nonostante il desiderio della coppia di avere altri figli, questo periodo non sia per loro il più adatto per dare alla luce un altro royal baby.

Dopo l’ultimo anno, tra la pandemia, il decesso del Principe Filippo e le tensioni a Palazzo a seguito dei continui colpi di scena di Harry e Meghan, i Duchi si starebbero dedicando un periodo di riposo lontano dai riflettori.

La coppia, sposata da 10 anni, ha trascorso la fine dell’estate in Scozia nella loro casa a Balmoral. Intanto sembra che stiano progettando il trasferimento a Windsor, avvicinandosi così alla Regina felicissima di avere il nipote, la nuora e i loro tre figli nella stessa dimora. Chissà se presto aggiungerà un nuovo nipote alla sua lunga lista, diventando nonna per l’ennesima volta.