Emma Marrone ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha stupito tutti. Subito è boom di like e commenti.

Voce unica, talento innato, bellezza irresistibile. Emma Marrone ha conquistato anno dopo anno il pubblico incantato dai suoi brani e dal suo fascino, tanto che oggi è tra le cantanti più amate in Italia. 36 anni, di Firenze, la passione per la musica l’ha accompagnata da tutta la vita portandola a partecipare ad “Amici 18”, edizione che ha vinto diventato così nota la grande pubblico. Hit dopo hit, ha scalato le classifiche raggiungendo incredibili traguardi. Dal “Festival di Sanremo” al ruolo di giudice a “X Factor”, che porterà avanti anche per l’edizione di quest’anno

Dopo il periodo estivo, in cui si è riposata trascorrendo le vacanze al sud insieme alla famiglia, è ritornata a Milano per dedicarsi ai suoi impegni lavorativi. L’artista racconta le sue giornate su Instagram dove è seguita da ben 5,1milioni di follower, incanti dalla sua verve e dalle sue curve incredibili.

Dagli attimi in studio, ai momenti sul palco e quelli più spensierati, ogni scatto è accomunato dalla sua bellezza travolgente. Viso angelico, negli ultimi mesi ha lanciato canzoni di successo duettando con importanti nomi della musica come quello di Loredana Bertè. Immancabile poi la collaborazione con Alessandra Amoroso, sua grande amica, anch’essa ex allieva della scuola di Maria De Filippi.

Emma Marrone, in una versione inedita: fan in estasi

