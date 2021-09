Carolina Stramare, con la sua bellezza stordente, sta facendo faville sui social: l’ex Miss Italia ha postato tra le sue stories un video spaziale.

Carolina Stramare, per chi non lo sapesse, è la vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso ‘Miss Italia’. La sua bellezza continua a sconvolgere il mondo dei social network: le sue fotografie su Instagram spopolano e lasciano sempre a bocca aperta i seguaci. La classe 1999 è una modella di assoluto livello, nonché testimonial di diversi brand importanti.

La 22enne avrebbe dovuto far parte dei concorrenti dell’ultima edizione de ‘L’isola dei Famosi’: a causa di alcuni problemi di natura privata, la ragazza ha lasciato prima di cominciare. La nativa di Genova, poco fa, ha condiviso tra le sue stories Instagram un video decisamente interessante: l’annuncio sorprende in primis gli utenti, che si concentrano poi sul suo volto meraviglioso e sul suo fisico perfetto.

Carolina Stramare, video mostruoso tra le stories: che bellezza!

“Ciao Ragazzi come state, io sono appena rientrata da Monza. Oggi ho intervistato Luca Marrone, e l’intervista la troverete domani”, esclama con gioia la ragazza. L’ex Miss Italia indossa una maglia dotata di una scollatura mostruosa: il suo décolleté è come al solito incontenibile.

La bellezza del suo viso non ha limiti: difficile trovare una donna affascinante e avvenente come lei. La Stramare appare gioiosa e il suo volto è alquanto luminoso, così come il suo sorriso. Inutile stare qui a parlare delle sue labbra da infarto: gli occhi degli ammiratori non possono non posarsi sulla sua bocca.

La Stramare, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network piazzando sul web uno scatto in cui indossava un intimo non legale. Il décolleté devastante della nativa di Genova rompeva gli schermi degli utenti del web.