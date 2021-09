Diletta Leotta e la Canalis insieme: curve e sensualità. Ti viene il mal di testa – VIDEO

Diletta Leotta ha condiviso nelle sue storie di Instagram un paio di video in cui appare insieme a Elisabetta Canalis: due regine di sensualità

La giornalista sportiva Diletta Leotta ha condiviso un paio di video nelle sue Instagram Stories in cui appare insieme a Elisabetta Canalis per un evento a cui stavano partecipando.

Dopo la pausa estiva la bella inviata di Dazn è tornata a far battere i cuori dei tifosi con i suoi collegamenti a bordo campo come allo Stadio Diego Armando Maradona nell’ultima gara di campionato di Serie A, il big match tra Napoli e Juventus, terminato 2-1 per i partenopei.

Diletta Leotta, il video insieme a Elisabetta Canalis: che sensualità!

