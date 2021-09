La bella cantante Anna Tatangelo su instagram è bellissima in una foto che la ritrae in una posizione molto sensuale

Anna Tatangelo è bellissima in uno scatto che la ritrae a gambe incrociate sul letto mentre guarda di lato e sorride con gioia. La foto è stata pubblicata da un profilo di fan su instagram che adorano la cantante e spesso pubblicano foto di lei scrivendo frasi dolci. Questa volta hanno infatti scritto:”Il sorriso meraviglioso della nostra artista Anna”. La stessa Anna segue questa pagina in segno di riconoscenza. Sono ben 122 mila i followers invece che seguono questa pagina.

LEGGI ANCHE>>>Emma Marrone e la FOTO con il grande amore: “Che bello chiamarti tutti i giorni cosi..” – FOTO

Anna Tatangelo la stagione televisiva è scoppiettante

Per la bella Tatangelo questa stagione è ricca di novità e tanta televisione. Ieri ha condiviso nelle stories instagram di aver finito di girare All together now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Inoltre quest’anno esordisce come conduttrice per il programma Scene da matrimonio. Per lei è una nuova esperienza ed è molto contenta. Arriva poi un nuovissimo disco per lei. Insomma questa stagione sta portando ad Anna tanto lavoro e tante soddisfazioni, forse più di quante non ne abbia avute prime. Per lei anche e finalmente, un nuovo amore che vive alla luce del sole con gioia e felicità.

Quello con il cantante napoletano Livio Cori. La Tatangelo ha già condiviso diversi scatti romantici con lui. In questo periodo è però più concentrata sul lavoro. Ai fan che le chiedono se è soddisfatta di stessa risponde che è molto grata e molto stimolata per tutto quello che ha nella sua vita in questo momento. Intanto nelle stories ha mostrato il suo stylist mentre sceglie i vestiti per i prossimi lavori della cantante. Anna ha inquadrato la stanza letteralmente ricoperta di vestiti la sera tardi. Intanto il figlio Andrea era nella sua stanza a giocare alla playstation.

Insomma una vita movimentata quella della Tatangelo ma di sicuro non si annoia mai ed è ricca di soddisfazioni e nuove esperienze. Il debutto come conduttrice potrebbe aprirle nuove porte lavorative. D’altronde ha tutte le carte in regola, bellezza, talento e simpatia.