Stefania Orlando lancia un messaggio al pubblico ed è subito pioggia di like e commenti, ecco cosa ha rivelato

E’ una donna affascinante, determinata e sempre sul pezzo. Non si tira mai indietro e il “Grande fratello vip” è stato un mezzo per tornare tra i fan più carica che mai. Stiamo parlando di Stefania Orlando, la showgirl e conduttrice che ha conquistato molti follower in questo ultimo anno.

E’ seguita da più di seicentomila fan e condivide con loro alcuni scatti mozzafiato. L’ultimo è strepitoso ed è già virale.

Stefania Orlando e il messaggio inaspettato – FOTO

Stefania Orlando all’interno della casa del “Grande Fratello vip” si è lasciata andare ed ha fatto conoscere molti lati del suo carattere rimasti fino ad allora nascosti.

E’ ormai una donna matura e come tale ha sempre tanti consigli da dare ai fan che la seguono. Il buongiorno di oggi ne è un esempio, un messaggio per i suoi follower attraverso una foto in primo piano dove sfoggia una giacca celeste che le sta d’incanto.

“Quando finisce qualcosa rimane un vuoto incolmabile o un nuovo spazio tutto da riempire? Opto per la seconda opzione. Che sia lavoro, che sia amore, che sia amicizia, che sia quel che sia, impariamo a trasformare i nostri vuoti in spazi da riempire, soprattutto con colori accesi. – scrive – Mettiamoci entusiasmo, almeno proviamo! Oh, poi ricordiamo anche che, a volte, quando una situazione finisce, al momento non ce ne rendiamo conto, ma è una vera e propria salvezza!!”.

“Queen” qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “Dea delle gambe e piedi divini” e una serie di cuori e applausi per la showgirl.

La Orlando sa cosa piace ai fan e cosa vogliono, per questo non perde occasione di dedicare del tempo a loro che la supportano e sostengono sempre. E’ considerata da tutti la Queen del web.