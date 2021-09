Will Smith continua a stupire, il suo camper non ha eguali, è unico, al volante scopre posti meravigliosi nel mondo, il lusso è sfrenato.

Possiamo tranquillamente iniziare col dire che il camper di Will Smith è unico al mondo, per un attore del suo calibro è naturale vivere nello sfarzo più assoluto, ma qui si sta davvero su un altro livello.

Grazie a questo camper, Will si sposta continuamente per il mondo, soprattutto quando è impegnato su qualche set e non vuole rinunciare al calore di casa. La casa (si casa perchè è gigantesco) su ruote di Will è fabbricato dalla nota azienda Anderson Mobile Estates, che ha realizzato in maniera personalizzata il camper all’attore in base alle sue esigenze.

Un camper extra lusso da 22 stanze, davvero unico

Il camper in questione venne acquistato dall’attore negli anni 2000, ha due piani ed un cinema, il costo è davvero da capogiro. Inizialmente denominato The Studio, è stato il primo ad essere costruito dalla famiglia Anderson, successivamente il nome fu cambiato in The Heat dall’attore di Hollywood.

Il veicolo si sposta su 22 ruote, è l’estremo lusso per un camper, a vederlo potrebbe sembrare un pò datato, ma a noi piace definirlo vintage, sono passati 21 anni dal suo acquisto ed da conservato il fascino di quei tempi.

E’ uno dei camper più costosi al mondo, ha un prezzo di 2,5 milioni di dollari, ovvero 2.114.000 euro. Naturalmente Will non passa tutto il suo tempo in camper. Quando non lo utilizza lo affitta, la cifra è esorbitante anche qui, 9mila dollari a settimana, 7.616 euro.

Il camper è dotato da ogni tipo di comfort, riesce ad ospitare 30 persone, le porte sono tutte automatiche a scomparsa, ha una postazione trucco, uno studio, una sala cinema, sala da pranzo, cucina e relax. Ogni stanza da letto ha tutto il necessario per vivere tranquillamente in una casa mobile di questo genere.

Sicuramente Will farà invidia a molti visto il fatto che The Heat è unico al mondo.