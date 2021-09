“La vita in diretta”, Alberto Matano lancia una “frecciatina” alla storica rivale

“La vita in diretta” ha riaperto i battenti ieri 14 settembre e Alberto Matano alla fine della puntata ha detto una frase che ai follower è sembrata proprio una “frecciatina” contro una sua storica rivale

Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano ed è subito entrata nel vivo del gossip. La trasmissione di informazione e attualità è divisa come al solito in due parti: quella con gli ospiti e l’altra con i collegamenti degli inviati.

Ma alla fine della puntata, il padrone di casa ha detto una frase che molti hanno interpretato come una “frecciatina” verso una collega e storica rivale televisiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Domenica In”, per Mara Venier l’ospite che non ti aspetti: big vero

Alberto Matano e la “frecciatina” alla collega e rivale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisa Isoardi, capelli sciolti e canotta nera: un trionfo di bellezza – FOTO

Alla fine della puntata di ieri de “La vita in diretta” Matano ha congedato il pubblico a casa con queste parole: “La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta quella vera. Ci vediamo domani”. Il popolo dei social ha subito interpretato questa frase con un riferimento non tanto velato, anzi per niente, a “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso.

Qualcuno ha infatti scritto che Matano: “ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest’anno è tale e quale“. E poi ancora i fan hanno insistito sullo stile praticamente molto simile della nuova edizione di “Pomeriggio Cinque” a “La vita in diretta”: “Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai1 e Matano l’ha fatto notare“.

“Barbarella nazionale” aveva infatti annunciato dei cambiamenti importanti nel suo show e a quanto sembra il pubblico vede un’incredibile somiglianza con il rotocalco di informazione del conduttore di Catanzaro.

Non sono solo i fan però a notarlo, lo stesso giornalista infatti sembrerebbe aver lanciato un chiaro segnale sia ai telespettatori che alla stessa conduttrice TV. Si aspettano reazioni proprio da parte della D’Urso per vedere se coglierà la “frecciatina” del collega della rete rivale.