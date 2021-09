Elenoire Casalegno è sempre attivissima sui social network: la conduttrice ha fatto una richiesta particolare a tutti i suoi followers.

Elenoire Casalegno, con il suo fascino e la sua bellezza, continua a conquistare il cuore degli ammiratori. La conduttrice usa con grande frequenza i social network e pubblica spesso fotografie straordinarie in cui mette in mostra la sua avvenenza e il suo fisico da paura.

Nel corso dell’estate 2021, la nativa di Savona si è rilassata tra le incantevoli spiagge della Sardegna e quelle della Puglia. Ovviamente sul web sono comparsi tantissimi scatti in cui lei indossava costumi estremi. La Casalegno, questa sera, ha stupito tutti i suoi followers: la 45enne è disperata e ha fatto una richiesta agli utenti dei network.

Elenoire Casalegno è disperata: la sua richiesta sorprende il web

Anche questa sera, Elenoire ha incantato i suoi followers pubblicando uno scatto in cui è comodamente seduta fuori al balcone. La conduttrice indossa una bella magliettina di colore bianco e jeans aderenti. Stando a quanto si legge, la meravigliosa ligure ha svolto ben 12 ore di lavoro in questo giorno caldissimo di metà settembre.

A sorprendere gli utenti, però, non è il fascino irresistibile della nativa di Savona. La 45enne è infatti disperata e fa un annuncio incredibile tramite la didascalia. “07:00/19:00…fine lavoro. Ora, devo pensare a cosa cucinare. Suggerimenti?“: questo il suo appello. In questo particolare periodo dell’anno, sono praticamente iniziate tutte le attività. Sono ormai lontani i tempi in cui si era in vacanza: la Casalegno, proprio quando disse addio ai suoi giorni di relax, scrisse con una certa vena di delusione.

Elenoire, proprio domenica, aveva sorpreso tutti gli ammiratori pubblicando una foto in cui indossava un super vestitino dotato di scollatura pazzesca: il suo décolleté mostruoso era così ben visibile che fece salire la temperatura su Instagram.