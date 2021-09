Elisa Isoardi, capelli sciolti e canotta nera: un trionfo di bellezza – FOTO

Elisa Isoardi ha arricchito le sue Instagram Stories con una foto mentre è in compagnia sul divano: bellissima

La showgirl Elisa Isoardi è sempre molto attiva sui social network, rendendo partecipi i suoi follower di vari momenti della sua giornata sia lavorativa che privata. Nelle sue Instagram Stories ha condiviso un momento in compagnia mentre è seduta sul divano di casa.

Non si sa quando rivedremo la bella conduttrice in un nuovo programma. È infatti tra quei personaggi a cui non è stato assegnato ancora niente sebbene il pubblico del piccolo schermo e i suoi seguaci su Instagram chiedano a gran voce di rivederla in televisione.

Elisa Isoardi, la foto in compagnia con la canotta nera

La ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini ha quindi condiviso questo scatto vestita con una canotta nera che le mette in risalto il lato A prorompente. È in compagnia di Monica Parente, un’autrice della Rai e mentre quest’ultima lavora, Elisa scatta “foto a tradimento“, così come scrive lei stessa come didascalia allo scatto.

La Parente collabora con diversi artisti del mondo della televisione come Vanessa Incontrada o i ragazzi de “Il Volo”.

Nelle proprie Instagram Stories Elisa Isoardi ha fatto vedere ai suoi follower anche cosa avrebbe preparato per il pranzo direttamente dal supermercato dove ha fatto la spesa.

Ha raccontato di voler cucinare un piatto in stile siciliano i cui ingredienti principali sono patate e cipolle, aggiungendo del formaggio. Il tutto come condimento a un ricco piatto di pasta che ha cucinato per ora di pranzo.

È infatti sempre molto vicina ai suoi seguaci essendo un personaggio del mondo dello spettacolo che non si dà delle arie ma anzi è molto vicina al suo pubblico, sembrando sempre la “ragazza della porta accanto” ed anche per questo motivo è apprezzata molto.

Si aspetta solo di poterla di nuovo veder condurre uno show tutto suo come ai tempi di “La prova del cuoco”, che ha chiuso ormai i battenti dopo vent’anni.