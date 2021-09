Ancora tempo di costumi e piscina per Mercedesz. Il suo fisico sempre più definito e irresistibile. Il lato B manda al manicomio

Tradimento sì, tradimento no. È questo il dubbio che resta nell’ormai finita storia d’amore tra Mercedesz, la figlia della nota ex porno star Eva, e Lucas Peracchi, ex volto di “Uomini e Donne” e seguitissimo personal trainer.

La loro storia d’amore è stata sotto i riflettori da sempre, e anche sotto l’onda della mediaticità si è conclusa. Dopo vari tira e molla, i due si sono detti addio lo scorso giugno e mentre Lucas parla di tradimenti, Mercedesz nega tutto, facendo riferimento a incomprensioni di coppia.

Lei ha ricominciato affianco ad un altro uomo, il figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole. Ora si dice felice, dopo un lungo periodo di negatività e nel giorno del suo trentesimo compleanno lo ha dimostrato a tutti.

Mercedesz in bikini sfoggia un fisico pazzesco, lato B imperioso

