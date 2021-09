Giulia De Lellis, bellissima nel suo outfit autunnale, saluta la nuova stagione con una minigonna svolazzante e sneakers, bellissima.

Non si ferma mai Giulia De Lellis, l’influencer affermata e apprezzata tantissimo sul web è impegnata in una carrellata di promozioni. Tutti i brand la vogliono proprio per il suo potere comunicativo soprattutto con i più giovani. Le milioni di followers giorno dopo giorno amano curiosare tra i prodotti presentati dalla stessa per spulciare l’ultimo trend.

Il profilo di Giulia viene aggiornato costantemente con nuove foto accattivanti e storie sempre numerose. Con oltre mille like al minuto, il suo ultimo post è diventato subito virale, lei appare più bella che mai nel suo outfit sportivo. “Bellezza mozzafiato” si legge tra i tantissimi commenti pervenuti.

Giulia De Lellis, il look da liceale funziona: fans estasiati

