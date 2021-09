L’insonnia rappresenta un disturbo del sonno, è una patologia da non sottovalutare poiché a lungo andare può portare a gravi conseguenze.

Quante volte abbiamo aspettato l’alba guardando le lancette dell’orologio scandire il tempo come una sentenza? Quante volte abbiamo passato notti in bianco? Quante volte ci siamo addormentati pochi minuti prima che suonasse la sveglia? Tante, forse troppe.

Il disturbo persistente o sporadico di cui soffriamo si chiama insonnia e colpisce all’incirca un terzo della popolazione mondiale. Questa è una patologia che se non viene curata può portare a conseguenze molto gravi alla salute del nostro organismo. Conoscere l’insonnia ti permetterà di andare da uno specialista per rimediare a questa condizione degenerativa.

L’insonnia è un disturbo del sonno e si manifesta con la difficoltà a prendere sonno o a dormire. La mancanza di sonno porta stress, irascibilità e peggiora la qualità della vita. Talvolta questo disturbo è associato ad una stanchezza diurna, perdita di memoria, stanchezza mentale e fisica, ma alla basa possono esserci problemi ben più importanti anche a livello psicologico.

Individuare questa condizione patologia non è facile in quanto capita a tutti di passare qualche notte in bianco o di essere agitati in alcuni periodi per determinati avvenimenti. Oggi ti spiegheremo come individuare l’insonnia e come fare per porne in parte rimedio, se ti riconosci in una di queste condizioni, ti consigliamo di recarti da uno specialista. La tua vita migliorerà visibilmente.

Cause e terapie per guarire dall’insonnia

L’insonnia è quel disturbo del sonno che si manifesta con la difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Questa condizione inizia a manifestarsi nella tarda adolescenza e se non curata può portare a conseguenze molto gravi.

Ogni persona, in base all’età e al sesso, ha bisogno di un numero di ore di sonno per affrontare bene la giornata, se non dormiamo abbastanza a lungo andare avremmo un crollo psicologico.

Esistono quattro tipi di insonnia, primaria ( che esula dalle patologie), secondaria (conseguenza di malattie), acuta ( se dura meno di un mese), cronica ( quando dura da oltre tre mesi).

I fattori scatenanti dell’insonnia interessano sia la sfera emotiva che quella comportamentale, genetica o patologica. Questa dipende prevalentemente dallo stress, dalla genetica, dallo stile di vita, dal carattere, da patologie o da farmaci. Ad ogni modo quale sia la causa va trovata e va curata.

L’insonnia viene curata con dei farmaci specifici, con una terapia comportamentale o con un supporto psicologico, talvolta la combinazione è anche totale. Quello che devi tenere a mente è che l’insonnia è un disturbo e va curata con uno specialista.

Esistono però degli accorgimenti da seguire per cercare di alleviare questo disturbo: