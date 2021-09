Lo zucchero compromette la tua salute, lo sapevi? Dovremmo evitare di assumerlo. Sei curioso a cosa andrai in contro se? Scoprilo con noi.

Per quanto dolce sia lo zucchero è un vero nemico per il nostro organismo. Presente in tantissimi alimenti, soprattutto raffinati e confezionati, è una vera e propria droga legale. Eliminarlo totalmente è quasi impossibile, a meno che non decidiate di alimentarvi solo ed esclusivamente con cibi non processati, però in commercio vi sono validissime alternative.

Lo zucchero, se consumato con estrema disattenzione, crea una dipendenza, favorisce l’accumulo di massa grassa, fa ingrassare ed alza la glicemia e quindi favorisce l’insorgenza del diabete. Quando assumiamo troppi zuccheri questi non vengono trasformati in energia ma diventano puro grasso.

Cosa succede se elimini lo zucchero dalla tua alimentazione?

Come abbiamo detto, eliminare gli zuccheri è impossibile, essendo questi presenti un pò ovunque, come pasta, pane, frutta, però è importante prestare attenzione alla loro assunzione quotidiana.

Questa polverina bianca così dolce crea un processo definito glicazione, che ossida le cellule e causa le rughe, pelle opaca, secca e influisce sul collagene, in poche parole lo zucchero invecchia la pelle.

Se provate a non assumere zuccheri noterete i primi risultati dopo le prime 72/96 ore, la pelle risulta più idratata, meno unta e le occhiaie scompariranno. Il sistema immunitario ne trarrà beneficio ed il vostro umore migliorerà, troppo zucchero crea ansia e depressione.

Mangiare meno zuccheri ridurrà l’infiammazione generalizzata e ridurrà il rischio di infezioni. Non avrete più problemi ad andare di corpo, infatti la stipsi sarà solo un ricordo così come il gonfiore addominale.

Eliminare gli zuccheri per un mese vorrà dire non avere più desideri di dolciumi, l’organismo sarà disintossicato e non li vorrete più mangiare. Dopo un anno sugar-free la vostra salute sarà migliorata, le vostre aspettative di vita si allungheranno e gli organi vi ringrazieranno.

Non assumere zuccheri sarà difficile, ma cercare di limitare i danni non è impossibile. Gli strappi alla regola sono concessi ma con moderazione. Provare per credere.