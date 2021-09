Non ci crederai mai, ma esistono 10 alimenti che migliorano le prestazioni sessual*. Il cibo spesso è il miglior afrodisiaco che si possa assimilare.

E’ risaputo che praticare del sano sess* faccia bene non solo alla persona ma anche alla vita di coppia. Tutto inizia e finisce con due corpi che si avvinghiano, che si amano, che si fondono l’uno con l’altro.

Fare l’amore apporta diversi benefici, a livello mentale riduce lo stress, regola l’umore, aiuta ad affrontare meglio le giornate, a livello fisico rafforza il sistema immunitario, abbassa la pressione sanguigna e fa fare allenamento.

Per stare bene, mediamente, si dovrebbe praticare del sano sess* almeno due volte a settimana, a volte però la stanchezza della quotidianità prende il sopravvento e l’atto in se per se viene rimandato a data da destinarsi. Ovviamente questo provoca repressione, nervosismo e malessere generale.

Quando sei stanco e non ce la fai ma hai comunque voglia di far sess*, mangia questi cibi e la vita ti cambierà in un istante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test sulla posizione sessual*, quale fa per te? Scoprilo con noi

I 10 cibi che ti cambieranno la vita, prova, non te ne pentirai

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Roma, voglia di una gita? Devi assolutamente visitare questi posti “segreti” nella città eterna

L’avocado, un frutto davvero afrodisiaco, morbido, cremoso e dal gusto particolare. Le sue proprietà stimolanti erano note nell’antichità, in atzeco avocado vuol dire “testicolo”.

Il cioccolato, considerata la bevanda degli dei, il cioccolato ha potenti proprietà afrodisiache, soprattutto quello fondente. A livello mentale stimola le endorfine e quindi il piacere.

L’aglio, strano ma vero, l’aglio aumenta le prestazioni sessuali maschili. Nell’antichità veniva utilizzato per dare vigore e virilità all’uomo che si apprestava a fecondare una donna.

Il mais, aiuta a predisporre l’organismo all’orgasmo. I chicchi gialli e croccanti aumentano la dopamina, un neurotrasmettitore che ci fa sentire appagati ed euforici.

Il peperoncino, rosso come il fuoco stimola il piacere femminile. Aiuta il sangue a fluidificarsi anche nell’area genitale e quindi il piacere verrà raggiunto con molta più facilità.

Il tartufo, un fungo che stimola il piacere di entrambi i partner. Al suo interno contiene l’ androstenediolo, un ormone presente sia nel sudore umano ma anche nel maiale.

Lo zafferano, fa venir voglia di procreare. Favorisce il buonumore e diffonde benessere grazie al suo colore giallo. Se stai provando ad avere bambini ma con scarsi risultati prova a consumarlo.

La cannella, aumenta l’eccitazione della coppia in quanto va a stimolare la libido. Secondo la medicina ayurvedica aiuta a guarire dall’impotenza.

Il rosmarino, aumenta l’adrenalina e quindi la voglia ed il desiderio di fare follie, rinvigorisce ed allontana a stanchezza.

La salvia, aiuta a stimolare la produzione di ormoni femminili in quanto contiene una sostanza che stimola gli estrogeni.