Milano, i 10 ristoranti più gettonati in città. Non puoi non andarci

Milano pullula di vita, ogni strada conduce in posti misteriosi e decisamente glamour. Scopriamo insieme quali solo i ristoranti più gettonati in città, quelli che non ti puoi proprio perdere insomma.

Chi non ha mai sentito una volta nella vita Milan l’è on gran Milan? Sicuramente anche tu ti sei confrontato con questo modo di dire, Milano è sicuramente una città unica, piena di opportunità, piena di vita, piena di futuro.

In questi giorni Milano è la capitale mondiale del design e vogliamo suggerirti alcuni ristoranti di tendenza nel caso ti trovassi da queste parti per diletto o per lavoro e sei alla ricerca di un luogo davvero speciale, unico che può rendere il tuo soggiorno a Milano decisamente più unico.

Quali sono i 10 ristoranti più in voga a Milano? Scopriamolo

Se sei in visita a Milano e vuoi rendere il tuo soggiorno davvero unico oppure sei del posto ma non hai mai mangiato in questi ristoranti, devi correre ai ripari. Cominciamo.

AL FRESCO, civico 50 di via Savona, è un ristorante decisamente particolare, è il primo ad aver inventato il trend delle serre-ristorante con tanto di giardino. Il locale è nato in un ex officina meccanica da un’idea di Emanuele Bortolotti.

LANGOSTERIA BISTROT, al civico 2 di via Privata Bobbio, qui il piatto forte è il pesce, la freschezza delle materie prime è insuperabile, non potete perderlo se volete rendere il vostro pranzo o la vostra cena indimenticabile.

IT Milano, al civico 32 di via Fiori Chiari, nel cuore di Brera, questo ristorante è insignito da una stella Michelin, qui si mescolano sapori, odori e sapori. L’esperienza culinaria sarà decisamente di alto livello.

Il Ristorante Gastronomico di PALAZZO PARIGI, al civico 1 in Corso di Porta Nuova, sempre a Brera, l’atmosfera che si respira è quella del Grand Hotel di lusso, esattamente come le brasserie di Parigi. Il luogo è stato concepito per catapultarvi in un’altra dimensione, in un altro luogo, in un altro contesto.

THE DOME MILANO, terrazza che si affaccia su Piazza Duomo, oltre all’ottimo cibo troverete una vista spettacolare. Immersi in un mare di orchidee potete fare colazione, pranzo, aperitivo e cena in un luogo davvero unico.

LUBAR, civico 16 in via Palestro, questo è un bistrò-milanese dove sud e nord si incontrano in un’anima chic e cosmopolita della famiglia Bonaccorsi di Reburdone.

VASILIKI KOUZINA, civico 6 in via Clusone, zona Porta Romana. Una cucina davvero sorprendente, i piatti forte da non farsi scappare sono il polpo al miele, la moussaka e le polpette di taramas.

THE SMALL, civico 2 in via Niccolò Paganini, zona Universitaria. Questo è un piccolo e grazioso ristorante e cocktail, nato nel 2008 con la sola idea di creare un luogo di legare l’arte alla cucina italiana.

VIVA VIVIANA VARESE, civico 10, in Piazza Venticinque Aprile. Le grandi vetrate conferiscono al luogo un tono davvero chic, qui possiamo trovare l’unione tra il design di Renzo e Matteo Piano e l’amore per la cucina.

POTAFIORI, civico 17 in via Salasco. In questo ristorante possiamo trovare l’amore per il cibo, per la musica di Rosalba Piccinni e fiori, tantissimi fiori che colorano e profumano l’ambiente di unico.