Il forno, un nostro alleato in cucina ma anche un nostro potenziale nemico. Sapevi che se non lo pulisci regolarmente posteresti avere dei seri problemi per la salute?

Siamo abituati ad utilizzare il forno almeno una volta al giorno, spesso e volentieri non ci facciamo caso ai residui di cibo che si depositano per giorni e giorni nel nostro elettrodomestico.

Le fastidiose incrostazioni da grasso depositate nel forno, con il tempo tendono a bruciarsi e a diventare cancerogene, inoltre intrappolano anche moltissimi batteri, quindi sarebbe bene pulire il forno almeno una volta ogni 15 giorni.

In questo modo eviterai di creare danno alla tua salute ed il cibo avrà un sapore decisamente diverso. Come puoi fare? Te lo spiego subito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Test sulla posizione sessual*, quale fa per te? Scoprilo con noi

Come pulire il forno con sostanze naturali

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Roma, voglia di una gita? Devi assolutamente visitare questi posti “segreti” nella città eterna

Partendo dalla premessa che bisogna pulire il forno in quanto il grasso diventa cancerogeno e quindi dannoso per la nostra salute, dobbiamo stare anche attenti a come puliamo il nostro forno e quindi di evitare prodotti che possono arrecarci dei danni.

Nelle nostre case abbiamo dei prodotti naturali che spesso sottovalutiamo e che dovremmo rivalutare, il sale – l’aceto – il limone – il bicarbonato. Grazie al loro utilizzo non solo i cibi avranno un sapore diverso ma anche la nostra casa può essere più pulita.

Per pulire il forno, ricordiamo almeno ogni 15 giorni, ma dipende molto dall’utilizzo, prendi uno spuzzino (quello per il mare andrà benissimo) e riempilo con due cucchiai di bicarbonato di sodio, due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido, qualche goccia essenziale di limone e mezza tazza di acqua bollente. Riscalda il forno a 120° per 15 minuti, spegnilo e lascia lo sportello aperto. Spruzza la tua soluzione nel forno, lasciala agire per mezzo ‘ora, risciacqua bene il tutto con una spugnetta. questo metodo è ottimo per un forno nom eccessivamente incrostato.

Per un forno veramente sporco ti consigliamo di versare in una bacinella mezza tazza di soda o borace, sale, 500 grammi di bicarbonato di sodio e un quarto di bicchiere d’acqua. Accendi sempre il forno a 120° per 15 minuti, apri lo sportello e stendi il composto ovunque, lascialo agire per 20 minuti. Strofina con una spugnetta tutta la superficie. Spruzza all’interno una soluzione di acqua, olio essenziale di limone, 3/4 di aceto bianco. Sciacqua bene il tutto ed il gioco è fatto.