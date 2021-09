Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sul red carpet per la prima volta – FOTO

La Dionigi ha condiviso alcune foto su instagram del red carpet di ieri al festival di Venezia, lei e Lorenzo sono bellissimi

Claudia Dionigi ha condiviso una serie di foto su instagram della sua partecipazione al red carpet del Festival di Venezia. Lei e Lorenzo sono apparsi innamoratissimi sul red carpet, lei indossava un abito lungo semplice rosa con scollo a cuore di Atelier Emè. Al suo arrivo a Venezia invece ha indossato un abito verde di satin con abbinata una giacca verde e una borsa fucsia metallizzata.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi la storia procede a gonfie vele

La coppia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne dove Lorenzo era tronista e Claudia Corteggiatrice. Dopo un bel periodo trascorso nello studio di Mediaset, Lorenzo ha scelto Claudia e i due stanno ancora insieme e sono molto felici. Questo accadeva tre anni fa, oggi vivono la loro storia serenamente. Recentemente sono stati insieme a Venezia per il Festival del cinema dove hanno sfilato per la prima volta insieme sul red carpet.

Riccardi ha anche smentito le voci che li volevano in crisi. Ha spiegato che visto che finiva tardi di lavorare in negozio, quando tornava a casa preferiva viversi la sua intimità con Claudia piuttosto che condividere mille stories su instagram. Riccardi sostiene che non litigano nemmeno quasi mai e che il loro rapporto è molto equilibrato e vivono una vita di coppia normale. Il giovane ammette anche che rifarebbe il suo percorso da capo perché il risultato è stato ottimo ed è molto felice. Aveva capito sin da subito che Claudia potesse essere la donna giusta per lei. In lei ha visto una persona vera, genuina e semplice.

Entrambi non hanno la smania di dover apparire e non vivono di followers e di instagram e questo li rende compatibili e sereni. Ad oggi convivono insieme e hanno tanti progetti per il futuro. Indubbiamente tra questi c’è anche quello di crearsi una famiglia, lei è più grande di lui di qualche anno e sicuramente è più pronta a diventare madre e impegnarsi per la vita. Staremo a vedere cosa succederà.